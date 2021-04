Magazine Após eliminação, Arthur quer conversar com Carla e diz estar feliz Para ele, os dois teriam mais chance de se dar bem caso o namoro fosse fora da casa do BBB 21

Eliminado com 61,34% dos votos no Paredão do BBB 21 (Globo), Arthur disse, em entrevista após a eliminação, que realmente se apaixonou por Carla Diaz e quer conversar com a atriz logo que for possível. "Confesso que se não tivesse criado algum sentimento, não pensaria nela e nem choraria por alguém", disse em entrevista ao Gshow. "É uma pessoa que tenho um carinh...