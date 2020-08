Magazine Após dois anos de viagens pelo mundo, casal de mochileiros apresenta fotografias da jornada O casal saiu de Goiânia e rodou o planeta registrando por meio de imagens e vídeos lugares sem nenhum roteiro específico

Foram 12 países, quatro continentes, incontáveis línguas e diversas paisagens para ficarem guardadas em fotografias e no coração. O resultado da aventura do casal Marcello Dantas e Ana Clara Lima pode ser vista nesta quinta-feira (6), durante a vernissage virtual do projeto Leve Photo Art, quando os dois apresentam imagens das coleções fotográficas Sertão e Oás...