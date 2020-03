Magazine Após colidir em estrutura de show, ciclista fica tetraplégico e pede reparação a Gusttavo Lima Denival Gomes Barreto, de 61 anos sofreu um acidente em janeiro deste ano, quando colidiu em um obstáculo que estava na ciclovia da Avenida Salvador Allende, no Rio

O ciclista Denival Gomes Barreto, de 61 anos, ficou tetraplégico após sofrer um acidente em janeiro deste ano, quando colidiu em um obstáculo que estava na ciclovia da Avenida Salvador Allende, no Rio de Janeiro. Segundo relato do homem, no local era montado à estrutura de um show do cantor Gusttavo Lima. Denival diz não ter recebido nenhum tipo de assistência depois q...