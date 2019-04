Magazine Após campanha, perfil de Cristiano Araújo é reativado no Instagram Depois de voltar ao ar, a conta do artista que morreu há quase quatro anos em um acidente de trânsito em Goiás, teve mais 100 mil seguidores, chegando a 2 milhões

Depois da conta do cantor Cristiano Araújo ser desativada no Instagram e os fãs se mobilizarem em uma campanha pela volta do perfil, o espaço foi reativado. Até a manhã de quinta-feira (18), a conta estava com 1.9 milhão e hoje subiu para 2 milhões de seguidores. O Instagram ainda não comentou o caso. O cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano, pediu calma aos...