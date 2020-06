A TV Globo fez um “Plantão” na noite desta sexta-feira (5), durante a novela Fina Estampa, para anunciar os números do boletim epidemiológico do novo coronavírus no Brasil, divulgado diariamente pelo Ministério da Saúde. Ao som da característica vinheta do plantão e apresentada pelo âncora do Jornal Nacional, William Bonner, a reação da Globo aos atrasos da pasta se tornou um dos assuntos mais comentados na internet brasileira.

A medida da emissora vem em resposta aos recentes atrasos do Ministério da Saúde em divulgar os dados do impacto da Covid-19 no Brasil, mesmo com os números prontos desde às 19h. Segundo publicado no jornal Correio Braziliense, na manhã desta sexta-feira, a ação de passar o anúncio do boletim para às 22h teria partido do presidente Jair Bolsonaro, que não queria que o JN, telejornal da TV Globo, apresentasse os números.

Já na noite desta sexta-feira, ao ser questionado sobre o terceiro dia com atrasos seguidos na divulgação de mortos e infectados pela Covid-19 pelo Ministério, o presidente afirmou enfaticamente que o telejornal não noticiaria os casos. “Acabou matéria no Jornal Nacional”, disse Bolsonaro.

No twitter, muitos usuários da rede se manifestaram afirmando que o plantão da emissora é “aterrorizante” e que a saída encontrada pela Globo é uma forma de dar mais ênfase ainda para os dados. Segundo o ibope de São Paulo, a iniciativa alcançou 31 pontos na pesquisa em tempo real em São Paulo, 5 pontos a mais que o próprio Jornal Nacional.