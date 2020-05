Magazine Após ação de hackers, Globoplay esclarece que nenhum sistema foi invadido Usuários receberam duas mensagens no aplicativo que direcionavam para um site externo; grupo OurMine reivindicou ação

Os assinantes do Globoplay receberam, no início da madrugada deste domingo, 17, mensagens inusitadas no aplicativo da plataforma de streaming do Grupo Globo. A tag #GloboHack, que ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro, e a mensagem "HACKED BY OURMINE" davam a impressão de que o sistema havia sido invadido por hackers. O OurMine, que reivind...