Magazine Após 44 anos, Renato Aragão deixa a TV Globo “A vida é surpreendente, pois agora tenho um campo aberto”, conta Aragão, criador do personagem Didi Mocó e do grupo Os Trapalhões

“Além da Globo, terei outras opções de trabalho”, disse Renato Aragão ao Estadão, na manhã desta terça, 30, sobre seu desligamento com a emissora carioca depois de 44 anos de contrato ininterrupto. O mais recente venceu no dia 30 de junho e, como já fez com outros artistas (Miguel Falabella, Aguinaldo Silva, Vera Fischer, entre outros), a Globo não deu continuidade, p...