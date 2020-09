Magazine Após 18 dias internado com Covid-19, pai de Cauan recebe alta João Luiz Máximo passou 11 dias na UTI e teve 50% do pulmão comprometido

João Luiz Máximo, 66 anos, pai do cantor Cauan, que faz dupla com Cleber, recebe alta hospitalar na tarde desta terça-feira (08), depois de se recuperar da Covid-19. Ele ficou 18 dias internado no Hospital Anis Rassi, em Goiânia, sendo 11 dias na UTI. O pai do sertanejo teve ainda 50% do pulmão comprometido. Cauan, a mãe, Shirlei Máximo, e o irmão, Fernan...