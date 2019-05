Magazine Aos 99 anos, Orlando Drummond volta à 'Escolinha' como Seu Peru 'Enquanto estiver vivo, estarei presente com muito amor e carinho', afirmou ator, que gravou episódio especial do programa

Aos 99 anos de idade, ator e dublador Orlando Drummond interpretou novamente o personagem Seu Peru durante as gravações de um episódio da nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo da Globo, nesta quarta-feira, 22. Drummond contracenou com o 'atual' Seu Peru, Marcos Caruso, e reviveu os trejeitos e bordões do clássico personagem que fez sucesso na década de 199...