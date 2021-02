Magazine Aos 91 anos, Fernanda Montenegro recebe vacina contra a Covid-19 Imagem da atriz sendo imunizada foi divulgada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes

Na manhã deste sábado (6), a atriz Fernanda Montenegro, 91, foi vacinada contra a Covid-19. A imagem da atriz recebendo a dose do imunizante foi divulgada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM). O político publicou um vídeo nas redes sociais com imagens da atriz e um agradecimento feito por ela aos profissionais de saúde da cidade. "Meu agradecimento à Fiocruz e seus...