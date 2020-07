Magazine Aos 83 anos, José Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina, quer garantir futuro do palco110 Em São Paulo, não há previsão de reabertura de teatros e espaços culturais, embora o plano do governo do Estado considere o dia 27 de julho

Antes da pandemia se instaurar em São Paulo, o Teatro Oficina ensaiava uma cena que, talvez, nunca seja vista. Do alto do teatro de Lina Bo Bardi, no Bexiga, um grande objeto redondo em formato de vírus descia, acompanhado pela trilha sonora ao vivo de violinos. “Ensaiamos muitas vezes, estava bonito. Era uma forma de demonstrar a dor pelas pessoas que morreram e...