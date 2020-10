Um bom professor pode mudar a vida de qualquer pessoa. Todo mundo guarda com carinho a lembrança de pelo menos um mestre que foi fundamental em sua formação como ser humano. Professores são aqueles profissionais que ensinam, que transmitem conhecimento. Para muitos, o ofício é exercido quase como um sacerdócio. Apesar de ser uma atividade extremamente desvalorizada no Brasil, professores e professoras mantêm o compromisso de educar e instruir as novas gerações.

Para a ficção, a figura do professor é um prato cheio. Por serem profissionais capazes de transitar entre contextos sociais diferentes, eles ganham os livros, as telinhas e as telonas com uma facilidade impressionante. Autores consagrados como Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos e Monteiro Lobato se dedicaram a retratar o magistério em suas obras. No cinema, professores também foram estrelas de filmes de sucesso como Sociedade dos Poetas Mortos, Central do Brasil e A Vida É Bela.

Muitas obras têm o tom de denúncia, ao mostrar o fato da docência possuir remuneração baixa, condições de trabalho ruins e com reconhecimento social menor do que sua importância. Em outras, é o humor que dá o tom. De qualquer forma, é o mestre que está à frente dos seus alunos, influenciando suas vidas. Em homenagem ao Dia dos Professores, relembre alguns desses personagens.

Professor Raimundo,

do programa Escolinha do Professor Raimundo

nCriado e interpretado ainda no rádio pelo humorista Chico Anysio, professor Raimundo foi a figura principal da Escolinha do Professor Raimundo, que estreou como programa próprio na TV em 1957. Exibido em diversos programas, o humorístico ficou no ar por mais de 38 anos. Recentemente, uma nova versão foi ao ar na TV Globo, tendo como protagonista Bruno Mazzeo, filho de Chico. O famoso bordão “E o salário ó” marcou gerações de espectadores.

Alvo Dumbledore,

da série de livros e filmes Harry Potter

nNo universo mágico criado por J. K. Rowling, Alvo Dumbledore talvez seja o professor que toda criança gostaria de ter. Na trama, ele foi professor de transfiguração e mais tarde diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo de seis anos, Dumbledore esteve presente no cotidiano de Harry Potter, sendo um aliado importante na luta contra Lord Voldemort.

Dewey Finn,

do filme Escola de Rock

nInterpretado pelo ator Jack Black, Dewey Finn é um cantor e guitarrista de rock que é demitido de sua banda. Para sobreviver, ele se disfarça como professor substituto em uma prestigiada escola preparatória. Depois de testemunhar o talento musical de seus alunos, ele - uma figura bem exótica - forma uma banda com alunos da quinta série do ensino fundamental para vencer uma disputa musical.

Will Schuester,

do seriado Glee

nCriado por Ryan Murphy e interpretado pelo ator Matthew Morrison, Will Schuester foi o professor que acreditou e incentivou o talento dos desajustados do Clube Glee. À frente do coral New Directions, do colégio William McKinley High School, ele passou as seis temporadas do seriado competindo em concurso de coral e transmitindo valores como a autoestima e o respeito à diversidade.

John Keating,

do filme Sociedade dos Poetas Mortos

nEm uma interpretação magistral do saudoso Robin Williams, John Keating entrou para o ranking dos professores da ficção que mais provoca emoções. O filme conta a história de um professor de poesia que utiliza métodos de aprendizagem pouco ortodoxos na escola onde começa a trabalhar. A trama mostra que, para ser professor, é preciso paixão pelo que se ensina. E o mais importante: acreditar nos alunos.

Professor Girafales,

do seriado Chaves

nUm dos personagens principais do seriado mexicano Chaves e interpretado pelo ator Ruben Aguirre, professor Girafales sofria na mão dos garotos. Professor Linguiça, Mangueira de Bombeiro e Trilho em Pé foram alguns dos apelidos que ele suportou da turma. O eterno romance entre o professor e dona Florinda foi uma forma encontrada de humanizar o personagem.

Cate, do livro e filme Uma Professora Muito Maluquinha

nNa obra, Ziraldo retratou a história de uma professora jovem, que leciona em uma escola de uma pequena cidade do interior. A obra foi escrita na década de 1990, porém, o autor se inspirou em suas memórias infantis. Cate é uma professora da cidade grande que aceita trabalhar em uma escola do interior. Seus métodos são modernos e conquistam os alunos, mas incomodam pais e professoras da região. A versão para o cinema ganhou como protagonista a bela Paolla Oliveira.

Mark Thackeray,

do filme Ao Mestre, com Carinho

nEste talvez seja um dos mais famosos filmes que trazem professores como protagonista. Em Ao Mestre, com Carinho, de 1967, o professor negro Mark Thackeray, interpretado pelo ator Sidney Poitier, sofre nas mãos dos novos alunos rebeldes, mas consegue ensinar a importância da higiene pessoal e como é fundamental a educação com o próximo. O drama sobre questões sociais e raciais virou um clássico da Sessão da Tarde.

Annalise Keating,

do seriado How To Get Away With Murder

nNa série How To Get Away With Murder, a professora de direito criminal Annalise Keating, interpretada pela atriz Viola Davis, já ensinou muito dentro e fora da sala para os seus alunos. Porém, sua maior lição é, sem dúvida, que sempre há um jeito de acobertar um crime e esconder um corpo.