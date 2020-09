Magazine Ao longo da vida O cardiologista Leopoldo Piegas reitera que a atenção à saúde cardíaca deve começar cedo, levando em conta cada fase da vida e diferentes fatores de risco. Ele classifica as cardiopatias mais comuns em diferentes idades:

CongênitaComo o próprio nome sugere, é uma condição cardíaca que engloba qualquer alteração do coração e dos vasos desde o feto. A depender do tipo, pode ser diagnosticada e operada ainda na barriga da mãe. A maioria costuma ser diagnosticada logo após o nascimento; alguns casos, no entanto, só são identificados na fase adulta. PediátricasDiferentes das...