Magazine Ao lado de Anitta e Pabllo Vittar, goiana concorre ao Grammy Latino Andreya Vieira está entre os selecionados para concorrer como melhor álbum pop contemporâneo de língua portuguesa

Canções que fazem parte da memória afetiva de vários brasileiros, como Com Mais de 30 e Como Dois e Dois, integram o disco Pra que Não Quebre, da cantora goiana Andreya Vieira. O trabalho, lançado nas plataformas digitais no início do ano, concorre ao Grammy Latino na categoria melhor álbum pop contemporâneo de língua portuguesa, ao lado de sucessos como Não Pa...