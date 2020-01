Magazine Ao explicar uso de música de Wagner, Alvim troca óperas Ex-secretário de Cultura refere-se a 'Lohengrin' como última ópera do compositor, 'na qual ele se converte ao cristianismo', com uma música 'transcendente que revela a face de Deus'; na verdade, ela é a terceira das oito obras criadas por Wagner

Ao explicar a utilização da música de Wagner, mais precisamente o prelúdio da ópera Lohengrin, como trilha sonora do vídeo em que anuncia seus projetos para a área de cultura, Roberto Alvim comete um equívoco. Em entrevista ao Estado, ele refere-se a Lohengrin como última ópera do compositor, “na qual ele se converte ao cristianismo”, com uma ...