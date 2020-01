Magazine Ao completar 117 anos, mulher amplia recorde de pessoa mais velha do mundo Kane foi confirmada em março do ano passado como a pessoa viva mais velha do mundo. Na época, ela tinha 116 anos e 66 dias, segundo o livro Guinness World Records

Kane Tanaka ampliou seu recorde de pessoa mais velha do mundo ao comemorar 117 anos de idade em um lar de idosos em Fukuoka, no sul do Japão. O aniversário foi no dia 2 de janeiro, mas a festa foi realizada neste domingo, 5, juntamente com funcionários e amigos da casa de repouso. Ela mordeu uma fatia de um grande bolo e disse, com um sorriso: "saborosa"....