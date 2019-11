Magazine Antonio Fagundes patrocina musical sobre vida de Carmen Miranda O musical, que acompanha a consagração de Carmen Miranda, estreou no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo em setembro do ano passado, continuando depois a temporada no Teatro Itália

Quando jovem, o ator Bruno Fagundes participou de espetáculos infantis ("Cheguei a viver uma cenoura", diverte-se), momento em que percebeu a importância do gênero para a formação de plateia: peças construídas com um mínimo de carinho e inteligência ajudam a incentivar a criança a querer ver outras até, então, tornar-se um frequentador assíduo da arte. Foram essas as d...