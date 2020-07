Magazine Antonio Banderas e Metallica lamentam a morte do compositor

Artistas e autoridades ao redor do mundo usaram as redes sociais para lamentar a morte do compositor italiano Ennio Morricone. Rosto do filme Ata-me, dirigido por Pedro Almodóvar em 1989 e com trilha de Morricone, o ator espanhol Antonio Banderas publicou duas fotos do compositor como homenagem: “Com grande tristeza nos despedimos de um grande mestre do cinema. Sua música ...