Magazine Antonio Banderas, 6.0

Hoje, ele está chegando à terceira idade. Antonio Banderas, que nasceu em 10 de agosto de 1960, em Málaga, Espanha, é um ator com uma longa carreira no cinema, que teve início em 1982, com a comédia Labirinto de Paixões, dirigida por seu amigo Pedro Almodóvar. Apesar da extensa carreira, somente uma vez foi indicado ao Oscar, por Dor e Glória, mas não levou a est...