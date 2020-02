Magazine Antologia de contos e crônicas será lançada nesta quarta, em Goiânia Publicada pela NegaLilu Editora, obra O Olhar Inaudível reúne textos de 21 novos autores

A antologia de contos e crônicas O Olhar Inaudível, que reúne 21 novos autores de Goiás, será lançada nesta quarta-feira, às 19 horas, no Evoé Café com Livros. Segundo volume da Coleção e/ou, da NegaLilu Editora, por meio do Selo Naduk, o livro é uma coletânea de escritores que têm até dois anos de atuação, selecionados pela editora em 2017, por meio de edital. ...