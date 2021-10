Magazine 'Ansiedade está enorme', diz Gusttavo Lima sobre show em Goiânia; saiba tudo sobre o evento Depois de quase dois anos sem apresentações por causa da pandemia, embaixador deve reunir 15 mil pessoas no estacionamento do Estádio Serra Dourada

Para muitos, uma preocupação em meio à pandemia que matou mais de 600 mil brasileiros. Para outros, um marco do início do caminho para a vida normal. Para Gusttavo Lima, um dos momentos mais aguardados desde o início da crise sanitária que o afastou dos palcos. Amanhã, o cantor tem encontro marcado com o público na capital. O artista traz o show O Embaixador in Goiân...