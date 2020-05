Magazine Anselmo Duarte: Grande ator, grande diretor Artista foi das chanchadas à Palma de Ouro, mas acabou esquecido

A câmera faz um movimento de 360 graus e uma multidão carrega o corpo de Zé do Burro na cruz para cumprir a promessa que o padre repressor não o deixou em vida. Essa imagem icônica do filme O Pagador de Promessas fez com que Anselmo Duarte, que faria 100 anos no dia 21 de abril, ganhasse o maior prêmio já dado ao cinema brasileiro, a Palma de Ouro no Festival de...