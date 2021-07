Magazine Annette marca a abertura do Festival de Cannes Filme de Leos Carac une Adam Driver e Marion Cotillard em um musical inclassificável

O Festival de Cannes abriu com cara de grande celebração do cinema, o que era esperado do primeiro festival de grande porte realizado presencialmente após o hiato pandêmico. Ao final da cerimônia, se reuniram no palco para um jogral multilinguístico artistas muito distintos no fazer cinematográfico: Spike Lee (presidente do júri), Jodie Foster (que recebeu a Pa...