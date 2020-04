Magazine Anna Muylaert: clássicos da literatura em versões digitais Quando o cinema ia de mal a pior, Anna Muylaert escreveu e agora é lançado Quando o Sangue Sobe à Cabeça

Muito antes de dirigir filmes como Que Horas Ela Volta? e Mãe Só Há Uma, Anna Muylaert foi uma aspirante a cineasta em um país no qual o cinema havia morrido. No início da década de 1990, com a economia em frangalhos e a Embrafilme extinta pelo Programa Nacional de Desestatização do então presidente Fernando Collor de Mello, o cinema nacional sofreu um apagão: apenas ...