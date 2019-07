Magazine Aniversário de 13 anos da produtora Fósforo Cultural será celebrado com rock no Martim Cererê

Bandas como Sótão, Bodó Valorizado (RR) e Lupa (DF) são algumas das atrações deste sábado, no Centro Cultural Martim Cererê. A programação musical faz parte das comemorações do aniversário de 13 anos da produtora Fósforo Cultural, responsável pelos festivais Vaca Amarela e Grito Rock. O primeiro show está previsto para começar às 16 horas e a abertura será com o grupo Ous...