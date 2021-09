Magazine Anitta vai se apresentar no VMA 2021 A cantora foi confirmada como a primeira brasileira a se apresentar na premiação

A cantora Anitta, 28, foi confirmada como a primeira brasileira a se apresentar no VMA (Video Music Awards) 2021, em cerimônia a ser realizada neste domingo (12), em Nova York. A premiação celebra os melhores clipes do ano lançados entre julho de 2020 e junho de 2021. "Vejo vocês no VMA", disse a cantora carioca em entrevista à MTV. Além de Anitta, nomes como ...