Magazine Anitta leva hits para o Réveillon da Times Square, em Nova York Artista brasileira foi uma das atrações do evento

Os hits "Downtow", "Me Gusta" e "Vai Malandra" foram os escolhidos para a apresentação da cantora Anitta, 27, no Réveillon da Times Square, em Nova York. A artista foi uma das atrações do evento, transmitido ao vivo pelo canal Univision. O show teve também perfomances de Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray. Por causa da pandemia do novo coronavírus, apenas alguns...