Magazine Anitta faz 'show' surpresa ao escutar sua música em restaurante na Itália Pedro Scooby filmou a cantora no estabelecimento e compartilhou nas redes

Em turnê na Europa, a cantora Anitta, de 26 anos, foi almoçar no restaurante L´Angolo Di Casa, em Milão, no sábado (03), e durante a refeição foi surpreendida com sua música "Fuego" tocando no estabelecimento. Imediatamente, a artista arrumou um microfone e começou a cantar sentada na mesa do estabelecimento, para delírio dos clientes. Toda a ação foi gravada e divu...