Magazine Anitta e Pabllo Vittar estão confirmadas no Coachella 2020 Artistas brasileiras se apresentarão nos mesmos dias, 11 e 18 de abril, que terão como atração principal o rapper Travis Scott

Um dos maiores e principais festivais de música dos Estados Unidos, o Coachella anunciou na manhã desta sexta-feira, 3, o line up da sua edição 2020, que contará com Anitta e Pabllo Vittar. Elas se apresentam nas mesmas datas, 11 e 18 de abril, no deserto da Califórnia. Outros nomes confirmados no evento são Lana Del Rey, Frank Ocean, Calvin Harris e Travis Scott, que s...