Anitta e Jade Picon celebram aniversário de Travis Scott com Kylie Jenner Socialite e a youtuber compartilharam vídeos da apresentação do cantor durante a celebração

A cantora Anitta, 27, e a influenciadora Jade Picon, 19, estiveram na festa de aniversário do cantor Travis Scott, 30, ao lado de Kylie Jenner, 23, ex-namorada do rapper. A celebração aconteceu em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. A socialite e a youtuber compartilharam vídeos da apresentação do cantor durante a celebração. Picon ainda publicou uma fo...