Anitta diz que vai ensinar Maiara, da dupla com Maraisa, a viver

Após o fim do relacionamento com Fernando Zor, Maiara, 33, foi curtir a noite com Anitta, 28, em Miami. Em vídeos postados nas redes sociais de ambas na madrugada deste domingo (5), a cantora carioca diz que vai ensinar a irmã de Maraisa a viver. "Querida, você está vivendo errado. Vamos sair, vamos dar um rolê", diz Anitta. "Começa aí a anotar as regras da vida q...