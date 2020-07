Magazine Anitta diz que trocaria presidente do Brasil e afirma que Bolsonaro não governa para todo mundo "Há muita controvérsia, muita diferença. Para mim, presidente tem que governar para todos, não só para quem pensa como ele, por isso mudaria", afirmou

Anitta, 27, participou de uma entrevista internacional com o canal E! Latino na noite desta segunda-feira (20) em que comentou sobre a atual situação política do Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus. A cantora foi questionada pela repórter se mudaria alguma coisa no país e qual seria ela. A funkeira carioca respondeu que trocaria o presidente, cargo que at...