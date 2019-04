Magazine Anitta diz que é bissexual há 10 anos: 'algo que qualquer um pode experimentar' Cantora disse que descobriu a bissexualidade ainda na adolescência e que 'roubava' algumas pretendentes do irmão

Seguindo com a divulgação do novo álbum de sua carreira, Anitta apresentou Kisses na Espanha, na cidade de Madrid, e concedeu uma entrevista ao site espanhol Shangay. No bate-papo, a cantora revelou detalhes de sua vida sexual. "Bissexualidade tem sido uma realidade para mim há muito tempo, mais de dez anos. Escolhi o jeito certo de compartilhá-lo porque não queria ...