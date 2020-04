Magazine Anitta decide não fazer show pela internet para evitar polêmicas Com receio de aglomerar pessoas em meio ao coronavírus e ser alvo de críticas, cantora desiste da ideia e diz que não está fazendo nada na quarentena além de comer

Anitta usou os stories do Instagram nesta terça-feira, 7, para falar aos fãs que não fará show com transmissão ao vivo pelo YouTube. Ela explica que tomou essa decisão para fugir de polêmicas. Segundo ela, se chamar a equipe, vão criticar por aglomerar pessoas; se fizer a live sozinha, com produção simples, vão dizer que ficou sem graça. "Não vou fazer l...