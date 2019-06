Magazine Anitta chega acompanhada de namorado no Villa Mix Goiânia A cantora volta ao festival em Goiânia depois da confusão em 2016, quando sua apresentação foi cancelada pela organização do evento por conta do atraso

A cantora Anitta chegou acompanhada do namorado Pedro Scooby para a apresentação no palco do Villa Mix Goiânia neste domingo no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O surfista, ex-Luana Piovani, ficou no camarim com a poderosa. A estrela não quis falar sobre o namorado. Anitta volta a Goiânia depois da confusão em 2016 quando sua apresentação foi cancelada pela o...