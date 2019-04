Magazine Anitta canta funk no novo álbum de Madonna, 'Madame X' Cantora fará versão da música 'Faz Gostoso', lançada no ano passado no mercado fonográfico português na voz de Blaya

Anitta participa mesmo do novo álbum de Madonna, Madame X, ainda sem data de lançamento. Nesta quarta-feira, 17, a cantora americana vai divulgar uma das faixas do projeto, Medellin, com a participação do cantor Maluma. Anitta, por sua vez, participa da faixa Faz Gostoso, uma nova versão de uma música lançada em 2018 no mercado fonográfico português na voz da cantor...