Magazine Anitta assume namoro com ex de Luana Piovani, diz colunista Eles estão viajando de férias em Bali, na Indonésia

Anitta assume que está namorando o surfista Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, as informações são do colunista Leo Dias. O casal está passando férias em Bali, na Indonésia. Nos Stories da cantora, Scooby aparece de relance em algumas publicações em que Anitta comenta sobre curiosidaes da viagem. Já no perfil do surfista, há fotos do casal se bei...