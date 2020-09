Magazine Anitta aparece pela primeira vez no Hot 100 da Billboard Esta é a primeira vez que a artista brasileira figura na lista da parada musical mais importante do mundo

A cantora Anitta, 27, está feliz da vida. Ela acaba de aparecer na 90ª posição do ranking da revista Billboard com a música "Me Gusta", feita em parceria com a americana Cardi B e com o porto-riquenho Myke Towers. Esta é a primeira vez que a artista brasileira figura na lista da parada musical mais importante do mundo, o Hot 100. Pelas redes sociais, Anitta celebr...