Magazine Anitta anuncia projeto musical 'Brasileirinha' totalmente em português A cantora afirma que a iniciativa começa na terça-feira, 29, com o lançamento ao vivo da música Some Que Ele Vem Atrás, no Prêmio Multishow

Anitta anunciou na noite de domingo, 27, o Brasileirinha, seu novo projeto musical totalmente em português. A cantora afirma que a iniciativa começa na terça-feira, 29, com o lançamento ao vivo da música Some Que Ele Vem Atrás, no Prêmio Multishow. Com um vídeo curto no qual aparece numa coletiva de imprensa, ela conta também uma de suas projeções para o futu...