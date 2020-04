Os animais estão protegidos da pandemia do novo coronavírus no universo artístico de Manoel Santos. O artista naïf é conhecido por retratar uma fauna sempre alegre com pássaros, corujas, girafas e borboletas imensamente coloridos. “Coloquei a bicharada de máscara e o jacaré pedindo para todos os outros bichos para não saírem da toca evitando aglomerações e para ficarem longe da cidade. A minha ideia é a partir da minha pintura lançar uma mensagem de conscientização para todo mundo porque não se trata de uma brincadeira e muita gente ainda não está levando a sério”, destaca. Apesar de reconhecido nas artes plásticas e com obras em coleções internacionais do gênero, o goiano continua tendo como ganha-pão o ofício de gari em Goiânia. Durante o dia, cuida da limpeza urbana e depois do serviço se apega com tintas e pincéis no seu ateliê.