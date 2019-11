Magazine Animais podem fazer fotos com o Papai Noel em shopping de Goiânia Papai Noel já espera pelos pets no espaço criado especialmente para eles

O Natal é para todos! Não são apenas crianças e adultos que podem tirar foto com o Papai Noel, os animais de estimação também tem essa chance. O "Trono Pet" está de volta à decoração natalina do Goiânia Shopping até o dia 24 de dezembro. O espaço para os pets fica bem ao lado do trono do Papai Noel. De segunda a sábado, as fotos podem ser feitas das 10 às 22 ...