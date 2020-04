Há alguns raros relatos de animais que tiveram confirmação de infecção pela Covid-19: uma tigresa malaia do zoológico do Bronx, em Nova York, e dois cachorros e um gato, em Hong Kong. Há um caso também de um gato belga que está com suspeita, conforme divulgações das autoridades do país. Os números são muito pequenos e, segundo nota da Organização Mundial da Saúde Animal, não existem evidências de que os animais transmitam o vírus para os humanos. “Por isso, não se justifica tomar medidas contra animais de estimação que possam comprometer o seu bem-estar”, frisa a organização.

“Cientistas chineses que realizaram pesquisas informam que, até o momento, não há o menor risco de transmissão de animais de estimação para humanos”, diz a nota. A recomendação, até o momento, é continuar realizando medidas de higiene preventivas e não se preocupar com a contaminação por intermédio de seus animais. “Nessa situação de pandemia de coronavírus, e para limitar os riscos, regras gerais de higiene devem ser aplicadas. Certifique-se de lavar as mãos com água e sabão com muita regularidade e depois de tocar em seu animal de estimação. Evite tocar nos olhos, nariz e boca e é recomendável evitar de beijar seus animais”, diz a associação.