Magazine Angu de milho verde O tempo das plantações de milho na roça logo chega, mas é possível matar a vontade de um um bom angu a qualquer momento adquirindo o milho de culturas controladas. Confira uma sugestão de maneira de preparo.

INGREDIENTES3 espigas de milho verde500 ml de água6 cebolinha verdes cortadinhassal a gosto MODO DE FAZER1) Com uma faca, corte os grãos de milho da espiga2) Coloque o milho no liquificador com a água e bata bem 3) Depois de batido, coe em uma peneira, coloque o líquido em uma panela e despreze o bagaço 4) ...