Angry Birds 2 mira enredo com mais ação, de olho também no público adulto Novo filme baseado no jogo de sucesso chega as telonas

Passarinhos bravos que faziam sucesso em jogos para celulares e videogames. O potencial cinematográfico dos personagens que conquistaram pela “braveza” no mundo gamer era duvidoso. Mas, com jeitinho, os personagens acabaram conquistando o público. Resultado do bom desempenho do primeiro filme, de 2016, a sequência chega agora aos cinemas com espaço respeitável...