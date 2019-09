Magazine Andressa Toledo faz show beneficente neste sábado

A cantora Andressa Toledo (foto) faz show beneficente neste sábado, no Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 19h30. Com seu último trabalho, Rumo à Evolução, o repertório traz canções de autores locais e de outros Estados. O show contará com a participação especial de vários artistas e grupos locais, que também cederam seus cachês, como o Grupo Dança Arte, A Cor do Batu...