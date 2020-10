A modelo Andressa Suita se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira (13) sobre o fim do casamento com o cantor Gusttavo Lima, anunciado na última sexta-feira (9). Em posts feitos nos stories do Instagram, Andressa disse ter sido pega de surpresa com o pedido do sertanejo para o término e afirmou não ter tido escolha sobre o fim do relacionamento.

“Precisava vir falar um oi aqui com vocês, né? Foi necessário eu ficar um pouco distante para poder assimilar tudo que estava acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque”, declarou a modelo na rede social.

Na sequência, Andressa fez uma retrospectiva dos fatos e afirma que não esperava pelo pedido de separação.

“Domingo passado, estava tudo bem. Nós tínhamos acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, e, na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para nós continuarmos como um casal, sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para salvar o nosso casamento”, relatou.

A modelo também revelou que o relacionamento com o cantor não era “um conto de fadas”, que havia problemas, mas que nada justificava a separação. “O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”, afirmou.

Andressa completa a série de post anunciando que continuará ativa nas redes sociais e que seguirá a vida pelos filhos. “Preciso cuidar o que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos, e cuidar de mim também. Vou seguir por eles e pra eles”, completou.

Em comunicado publicado na última sexta-feira (9), a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima informou o término do casamento do cantor com Andressa, após 5 anos de relação. Segundo a nota, o fim ocorreu após um desgaste normal da relação.

De acordo com a assessoria, não houve “nenhuma briga ou traição" e que "qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica”. O comunicado também ressalta que o sertanejo “não comentará mais o assunto”.