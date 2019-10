A modelo Andressa Suita, que é casada com o sertanejo Gusttavo Lima e tem dois filhos com o cantor, enviou uma nota à imprensa na noite desta sexta-feira (04) após a repercussão da fala do ator Théo Becker sobre ela ter abortado um filho dos dois, quando ainda eram namorados.

“A senhora Andressa Suita, através de sua assessoria de imprensa, informa que medidas legais serão tomadas contra todos os veículos de comunicação que replicarem na mídia acusações infundadas com um único intuito de audiência. Algumas subcelebridades fazem de tudo para permanecer na mídia e a imprensa tem o dever de discernir o que é notícia e o que é nada mais, nada menos do que manipulação, com o único intuito de permanecer na mídia. A imprensa e os jornalistas precisam ter mais cuidado e respeito e, principalmente, avaliar de onde partem as ‘acusações'”, afirma a nota enviada pelo representante da modelo.

Andressa, que está nos Estados Unidos a trabalho, aproveitou a ida à terra do Tio Sam para também curtir uns dias nos parques da Disney.

Entenda a polêmica

Em um post nas rede sociais, um usuário comentou em uma foto de Théo Becker com a seguinte mensagem: “Como a Andressa Suita namorou um homem desses?”.

Então, o ator Becker rebateu com a seguinte resposta. “Abortou um filho meu sem meu consentimento, só porque eu tinha feito tratamento para hepatite e já tinha passado o prazo. Nasceria com saúde, Ninguém sabe disso até hoje. Cansei de ser vilão quando as pessoas que são, na verdade“, disse.