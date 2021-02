Magazine Andressa Suita afirma que 'contratempo' no casamento foi positivo Modelo e influenciadora diz que amadureceu como mulher

Em entrevista ao #SaladaSato, novo programa de Sabrina Sato no Youtube, a modelo Andressa Suita, 33, contou que a separação do cantor Gusttavo Lima, 31, a fez amadurecer como mulher. "Hoje sei o quanto sou forte", disse. Para ela, o "contratempo" no casamento foi necessário. "Eu colocava uma dependência da minha felicidade no meu marido. E vi que tenho q...