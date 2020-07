Magazine Andrea Bocelli faz show via streaming neste domingo (26) O espetáculo começará às 14h e será transmitido em seu canal no YouTube

O tenor italiano Andrea Bocelli fará neste domingo, 26, um show via streaming no Teatro do Silêncio, espaço a céu aberto construído por iniciativa do astro em sua cidade natal, Lajatico, na região da Toscana. Sem público devido às medidas de restrição para conter a pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, Bocelli se apresentará perante uma "plateia" de bandeiras de tod...