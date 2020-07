Magazine Andrea Bocelli diz não acreditar na gravidade da Covid-19 e defende que pessoas abandonem isolamento Ministro da Saúde da Itália contesta o tenor e afirma que ainda não é a hora de relaxar

O tenor italiano Andrea Bocelli fez, na segunda-feira, 27, duras críticas à forma como o governo italiano lidou com a crise do coronavírus, dizendo que se sente humilhado por conta do lockdown recente no país, e pediu que as pessoas desobedeçam as regras em vigência. Os comentários surpreendentes, feitos durante audiência no Senado italiano, foram especialemte marcan...